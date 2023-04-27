疑不敵疫情欠薪結業 米芝蓮公佈摘星「疊囍居」同日執笠

■疊囍居大門緊閉。

■疊囍居名菜，橡果黑豚叉燒。

為食之人關注的《香港澳門米芝蓮指南2023》，昨天出爐，合共有95間港澳餐廳入選，其中灣仔中菜館「D.H.K疊囍居」是新上榜的一星食肆，但未正式獲頒殊榮，已經關門大吉，原因疑不敵疫情，欠薪倒閉。有餐飲業代表說，經濟未完全復甦，高級餐廳競爭激烈，形容「米芝蓮唔係神仙棒」。位於灣仔駱克道的「D.H.K疊囍居」，昨天入選為米芝蓮一星餐廳，但無緣把車胎人獎狀貼在店內。本報記者昨午到店址，見大門緊閉，人去樓空，電梯內的餐廳優惠海報被撕下，棄置地上。一名持餐廳門匙的伯伯在電梯內向記者透露，餐廳昨天結業，形容「入不敷支」。但他沒表明身份便進入餐廳，內有一女子催促：「快啲關門！」記者嘗試多次致電餐廳，均無人接聽；同時，其FB專頁、官方網站亦無法登入。Openrice指店方「已結業」。此外，疊囍居昨天沒派員出席米芝蓮典禮。部份疊囍居員工昨天一度到餐廳追討欠薪，警員接報到場，將他們轉介勞工處。勞工處回覆指，關注事件，已接獲部份員工求助，呼籲其他受影響員工盡快向處方求助。疊囍居於2021年開業，主打經典粵菜，例如古法燜海油斑翅、橡果黑豚叉燒等。午市時段，餐廳供應多款懷舊點心，最出名是芝麻卷和燈影煎堆。雖出品精良，口碑良好，但疫情下經營困難，據網上流傳的公司群組截圖，疊囍居過去每月虧損達50至100萬元。疊囍居掌匙人：入不敷支香港餐務管理協會會長楊位醒說，本港全面通關，但經濟未完全復甦，高級餐廳數量多，競爭激烈，部份米芝蓮老字號甚至主動降價吸引食客，形容情況不樂觀，「米芝蓮唔係神仙棒」，每間餐廳要生存，重要是保持食品的水準。另一間「新一星」餐廳，是位於中環的意大利餐廳Estro，主廚Antimo Maria Merone來自意大利南部拿玻里。他原本在澳門米芝蓮一星意大利餐廳做廚師，因疫情留港，機緣巧合下，2021年決定在中環自立門戶，主打傳統的意大利南部菜，招牌菜是「紅蝦奶凍」，呈現漂亮珊瑚紅色，表面鋪滿魚子醬，十分奢華。另一個招牌菜是鈕扣造型的手工意粉。今年95間港澳餐廳入選米芝蓮，當中香港佔78間。除上述兩間餐廳，另有13間星級餐廳首度獲封或晉升，例如中環法國餐廳「旅」新上榜獲三星。