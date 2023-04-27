適合初小｜推介13本數學繪本和遊戲書 融入生活情境

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疑不敵疫情欠薪結業 米芝蓮公佈摘星「疊囍居」同日執笠
為食之人關注的《香港澳門米芝蓮指南2023》，昨天出爐，合共有95間港澳餐廳入選，其中灣仔中菜館「D.H.K疊囍居」是新上榜的一星食肆，但未正式獲頒殊榮，已經關門大吉，原因疑不敵疫情，欠薪倒閉。有餐飲...
2023-04-27
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或就政治解決烏克蘭危機 習近平與澤連斯基通話
透露中方將派特別代表訪烏國家主席習近平昨應約與烏克蘭總統澤連斯基通電話，就中烏關係和烏克蘭危機交換意見，並透露中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。...
2023-04-27
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蘇丹實驗室遭佔領 世衛憂生化危機
蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊的衝突爆發至今12日，已造成至少459人死亡，逾4000人受傷。據報，位於首都喀土穆的國家公共衞生實驗室遭快速支援部隊佔領，而實驗室存有各種致命疾病樣本，世衞警告發生...
2023-04-27
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University Hill收逾8000票今截飛
新地發展的大埔白石角University Hill落實周六（29日）進行首輪推售，項目收票如火如荼，迄今已超過8000票，以發價單推售150伙計，超額認購52倍，項目將於今日截票。新地代理總經理胡致遠...
2023-04-27
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恒指研允外企染藍 取消港成份股上限
恒指公司刊發諮詢文件，就外國公司入選恒指候選資格，以及恒指選股方法檢討結果，向市場徵詢意見。恒指公司建議，將外國公司納入藍籌選股範疇，並建議對現有7個行業組別組合不作變動，同時取消25隻「香港」成份股...
2023-04-27
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卡尼領銜 斬妖除「魔」 熱刺贖罪戰
熱刺上輪英超1:6不敵紐卡素，遭球迷炮轟表現不專業，隊長洛里斯和射手哈利卡尼即公開道歉，全體球員亦在周二發聲明表示會合資，為該仗入場的熱刺球迷退票，並承諾今晚聯賽快車在主場擊敗曼聯。恰巧卡尼近年對紅魔...
2023-04-27
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19歲入行識搞笑 奢望做星爺接班人 「綠葉王」戴耀明31年主角夢未醒：想做一次
50歲「綠葉王」戴耀明入行32年，早前終憑《青春不要臉》的藝訓班導師「李天光」，首度入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳男配角」最後十強。多年來默默耕耘的他，初入行曾幻想做周星馳接班人，可惜至近日重...
2023-04-27
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辛正兒 - 「易通行」駕駛便捷 快申請齊建智慧城｜社論
為了給公眾更多時間申請，運輸署將在青沙管制區實施的「易通行」不停車繳費服務的日期，由原訂的4月26日延後至5月7日上午5時。經署方持續的宣傳，又設立多個諮詢站協助車主，截至前天，當局共發出超過66萬張...
2023-04-27
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仲達 - 喜駿之星 搶出就掂｜頭號目標
隔晚開飛所見，大部份場次的內檔馬都偏向低水，或是今仗偏差將大利內欄的先兆。不過對於放頭馬則作別論，只要本身前速夠快，排外檔影響不大。第三場四班一二○○米。「喜駿之星」自上季715場次跑四班同程，僅負於...
2023-04-26
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