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適合初小｜推介13本數學繪本和遊戲書 融入生活情境

2023-04-27 列印
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        要小朋友容易吸收知識，繪本是一個不錯的途徑。推介一些有趣味性的故事，希望小孩領略到數學與日常生活息息相關，以及數學如何好好玩。
詳情：https://bit.ly/40D4mPU
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