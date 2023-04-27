逾70名「五月天迷」 遇門票騙案失50萬

台灣天團「五月天」相隔4年再度來港，在中環海濱舉行6場演唱會（見圖），門票2月發售時迅速售罄，一票難求，有騙徒乘機渾水摸魚。逾70名「五月天」樂迷透過中間人購買內部門票，6場演唱會過去，仍未能取得門票，涉款逾50萬元。苦主前晚相約中間人到尖沙咀當面理論，最終報警處理。警方到場以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕2名男女。



有苦主透露，與被捕女子相識超過10年，眾苦主與被捕女子均為舊同事或朋友關係。今年2月初，該女子主動聯絡各人，聲稱可「內部認購」門票，以正價加120元手續費出售，眾人一直沒收到門票，也沒收到退款。