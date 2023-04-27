「開心香港」美食市集門票派罄

「開心香港」首個美食市集，本周六起一連兩天在灣仔會展舉行，10萬張門票昨早8時起在各區民政諮詢中心向公眾派發，各區現人龍。在長沙灣政府合署外，龍尾一度排至怡靖苑附近，所有門票至早上10時半派發完畢；另一個同樣受歡迎的旺角政府合署，臨近11時，周日的門票已經派畢，周六則還有少量。民政事務總署下午後來宣佈，美食巿集免費門票已於18區民政諮詢中心派完，署方已預留少量門票在巿集舉行期間在會場外免費派發。