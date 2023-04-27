旺角賭檔客猝死 檔主員工棄屍被捕

旺角鬧市發生地下賭檔棄屍案。昨午1時許一名中年男子據報於長旺道15號對開懷疑暈倒。救護員接報到場時，53歲姓尹男子昏迷，送往廣華醫院搶救證實死亡。死因有待驗屍後確定。



警方調查（見圖）後，於上址一懷疑非法賭檔拘捕兩名男子，分別是51姓盧負責人，及52歲姓李店鋪職員，涉嫌非法處理屍體。初步調查顯示，事主在該賭檔內懷疑暈倒後，被他們拖行至上址對開。另外盧男亦涉嫌經營賭博場所被捕，他們現正被扣留調查，案件由旺角警區刑事調查隊第十隊跟進。