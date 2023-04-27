港鐵高鐵「加班」迎黃金周旅客

港鐵宣佈，因應五一黃金周將至，8條鐵路幹線將於本周六至下周一，加強列車服務，合共增加460班車，班次將比一般周末或假期更頻密。



港鐵指，港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東鐵線、屯馬線及東涌線，將於長周末假期不同時段加密班次，包括屯馬線傍晚6時至7時的列車服務，會由6分鐘一班車，加密至5.5分鐘。另外，迪士尼線上午及晚上時段的班次，將由10分鐘一班車，加密至5分鐘一班。



港鐵將增加額外人手協助乘客，並適時調整服務。另外，今日至下周四，高鐵將增加合共11對往來香港西九龍站及福田站的列車班次。