差1名學生未達開班線 獻主會溥仁小學瀕「殺校」

繼中華基督教會長洲堂錦江小學因「差1名學生」而瀕臨「殺校」，位於黃大仙的獻主會溥仁小學前日向家長發通告，接獲教育局通知，該校小一收生「只差1名學生」而未達「開班線」，今年9月新學年未獲批准開辦小一，校方對此「感到十分難過及不理解」。



校方已向當局申請安排特別視學，並希望約見局長蔡若蓮，爭取1年過渡期，讓學校在新學年開辦小一班，供已報讀該校的新生就讀。若當局不接納申請，26至27學年就讀小五及小六年級的學生，可考慮轉到獻主會小學或獻主會聖馬善樂小學就讀至畢業。



教育局表示，會審慎考慮學校提交的意見及當中的理據，按照現行政策以決定是否接納。