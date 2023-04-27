消防處搭篷通宵照顧 6旬男深夜扭傷困馬鞍山

■當晚天氣多雲有驟雨，消防在樹上繫上黃色的臨時帳篷。

■消防人員披上由錫箔製成的輕巧緊急求生氈，頭戴行頭燈，稍作休息。

行山務須小心！消防處昨在Facebook專頁發文指，本月18日傍晚接獲求助，一名中年男子被困馬鞍山郊野公園，拯救人員尋獲事主後，通宵留守照顧，彰顯「竭盡所能、堅守崗位」的精神。帖文指，該名60多歲男子在馬鞍山郊野公園扭傷手腳，消防人員接報後，馬上出動並迅速尋獲事主。為安全起見，消防人員確保事主傷勢穩定後，在現場設置臨時帳篷，通宵留守照顧事主；直至翌日，在政府飛行服務隊協助下，事主最後安全獲送院治理。當晚天氣多雲有驟雨。據圖片所見，尋獲事主時天色已黑，而他被困的地方是深坑，周圍只有樹木和濕滑的岩石，拯救人員需游繩下降才能到達。待確認事主傷勢後，消防在樹上繫上黃色的臨時帳篷，披上由錫箔製成的輕巧緊急求生氈，頭戴行頭燈，稍作休息。