運輸署籲提防偽「易通行」欺詐短訊

運輸署指，近日有騙徒以「易通行」名義，向市民發電話訊息，以繳費為由，要求市民到假網站填寫信用卡資料。運輸署署長羅淑佩（見圖）強調，易通行不會傳送任何連結予車主作繳費用途，呼籲市民切勿受騙。

82%車輛已領車輛貼



「易通行」於下月7日上午5時起，率先在青沙管制區實施，尖山隧道近九龍出入口的「龍門架」會自動識別車牌，讓車輛毋須停車即可繳費。運輸署又指，下月7日凌晨2時至5時，會全面封閉青沙管制區，以完成轉換工程。



運輸署已發出66萬張車輛貼，佔領牌車輛82%。沒有申請「易通行」者，5月7日後仍可使用青沙管制區，其後車主會收到繳費通知，須在14個工作日內繳費。若逾期需繳付175元附加費。