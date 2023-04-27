審計報告：3成安裝旗杆工程未完成

所有中小學在每個上學日必須升掛國旗，以及每周舉行升旗儀式。審計報告顯示，82項獲批的安裝旗杆申請中，有近3成的工程仍未完成；建議教育局需確保及時完成旗杆修葺工程，並加強協助學校安裝額外旗杆的工作。



另外，在2017年至2022年間，有19間火柴盒式學校申請重置，惟只有5間成功申請；署方建議探討未來路向，協助該些學校應對校舍空間及設施不足問題。而在資助學校校舍的保養和改善工程項目，署方審視2021年1月至2022年9月的8601次綜合施工檢查，發現當中3成的檢查，是在工程完工後才進行，有違教育局指引。