紀律部隊訪京 鄧炳強指成果豐盛

保安局局長鄧炳強率領紀律部隊首長到北京訪問，他昨形容行程成果豐盛，就維護國家安全、打擊跨境罪行等議題，與內地主要領導交流。他期望香港特區與國家救援隊建立恆常交流及訓練 ，提升救援協作。



鄧炳強昨早拜會應急管理部部長王祥喜等人，交流深化應急管理整體合作、相互交流訓練及跨境救援協作；昨午拜會司法部部長賀榮，就兩地懲教機構在科技應用等經驗作交流。鄧昨晚轉抵廣州，今日訪問廣州和深圳。



前職工盟主席黃迺元簽紙取消遊行，鄧炳強指，如任何人衡量過沒有能力，令活動在安全、有序情況下舉行，取消申請是非常負責任做法。