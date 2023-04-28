旅遊會籍騙局再現 疲勞轟炸迫碌卡

■黃先生稱幸好堅持沒有購買會籍，否則損失慘重。

■旅遊界立法會議員姚柏良提醒市民，應選擇持牌旅行社購買產品。

■港人熱門旅遊地南韓，成騙徒推銷會籍藉口。

疫情後，港人外遊意欲爆升，騙徒覷準機會，設局請君入甕，疲勞轟炸迫買天價旅遊會籍騙案，死灰復燃。有險墮騙局者向本報說，會籍公司房間貼滿旅遊資訊，令人信以為真，但接待房間翳焗並播放強勁音樂，干擾判斷力，騙徒多次要求交出信用卡過數買30萬元會籍，當他想離開，對方故意拖延，被疲勞轟炸逾2小時。海關稱，由去年1月至今，已經對3宗涉及旅遊會籍個案提出檢控。疫情前不時出現旅遊會籍騙案，事主被游說以天價入會後，最終無法預訂度假設施，損失慘重。任職會計的黃先生早前接獲1間旅遊公司電話，邀請他參加講座，說有豐富獎品贈送，「不是貪獎品，只想和太太子女去旅行，所以去聽一聽。」上周六晚，他去到該旅遊公司位於尖沙咀康宏廣場的辦公室，接待處1名女職員要他先填寫表格，「都是一些個人資料，例如住址、職業、薪金和婚姻狀況等，最奇怪是問你有多少張信用卡。」其後，女職員叫他入去旁邊的房間等候，「大約500多呎，光線正常，佈置得好像展覽廳，有沙發，牆上掛滿各地名勝照片，又有1個外國度假村的模型。」最特別的，是房間內另有門，房中有房。贈品誘聽講座 困房熄冷氣約10分鐘後，另一間房的門打開，1名穿上如銀行制服的女子，示意黃先生入去，「入面好像面試場地，有4張小圓枱，每張枱有1名職員和2名客人。」黃被安排在1張枱坐下，1名女職員走過來，以專心聽解為由，要求他關手機，然後女職員似向他「摸底」，「她說我每月6萬人工，住在麗港城，屬中產階層，經濟情況一定好好。」這時，黃覺得房間悶熱，好像沒冷氣，「我說熱到出汗，要求開冷氣，對方推說她怕凍，不能受冷氣，之後遞了張紙巾給我抹汗。」房間翳焗，加上現場播放如的士高的強勁音樂，黃覺得心煩氣躁。奇怪的是，旁邊幾枱客人好像聽得十分興奮，「我想聽他們說甚麼，實在太嘈，聽不到。」其後，女職員發動車輪戰，幾個人輪流向黃介紹各地旅遊名勝，「每個講20多分鐘，好似疲勞式轟炸。」經近2小時折騰，黃有點疲累，這時，1名女職員走過來，開始向黃兜售旅遊產品，「她叫我購買1個韓國度假村會籍，說每晚房價要5000港元，現在付30萬買會籍，可以每年免費住16日，有效期20年。」黃說太貴拒絕，對方立即劈價，說現在推廣，19萬可以成交，催促他拿出信用卡，「之後她又用激將法，說我怕老婆不能自己揸主意，我一於少理，堅持要走。」黃發現，旁邊幾枱客人仍表現興奮，「我愈聽愈想睡覺，他們完全相反，很大可能是做媒的。」臨走時，黃問職員有何禮物，對方只給他一個電話號碼，「說我去馬來西亞旅行時，在當地聯絡該公司，可以優惠價報當地團。」姚柏良：光顧持牌旅行社旅遊界立法會議員姚柏良估計，隨著市民出遊意欲上升，這類騙案將會增加，他提醒市民，應選擇持牌旅行社購買相關產品，較有保障，「我曾去信保安局，要求警方加強打擊。」海關回覆稱，去年一月至今，已就三宗涉旅遊會籍的個案完成調查並提控。海關指，據《商品說明條例》，商戶如在交易過程中遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致消費者作某項交易決定，有關商戶或觸犯誤導性遺漏的罪行，屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。