服務港人48載 香港麥當勞 與社區一併成長進步

麥當勞自1975年起扎根香港，服務廣大市民48年，在港九新界營運超過250間餐廳，聘用逾15,000名員工，每天為過百萬名顧客提供優質美味的食品和體貼周到的服務。麥當勞於香港快餐業中位列榜首。作為一個以使命為本的家庭品牌，麥當勞透過餐單研發、數碼轉型、可持續發展、關愛社區及青年發展等不斷積極創新，將開心時刻帶給顧客及廣大社群。



以人為本 以客為先 創新求變

創新求變是香港麥當勞的宗旨。過去四十多年，麥當勞不斷優化餐單和服務，透過新穎的餐廳設計、貼心便捷的設備、體貼周到的服務和優質美味的漢堡，為顧客提供優質餐飲體驗。於2018年，麥當勞亦在「數碼轉型」上取得巨大成功，推出一站式麥當勞App，顛覆傳統飲食業；隨後更帶來「Order, Pay, Take」的升級服務，顧客只需於App下單和付款，餐廳便會即時製作食物，讓顧客於預定時間到餐廳提取。最近，我們進一步加強OMO（Online-Merge-Offline）融合模式，締造線上線下無縫連接餐飲體驗。現時麥當勞一共有六個銷售渠道 (App、餐廳櫃台、自助點餐機、麥麥送及兩間第三方外送平台)，均能讓顧客使用多逾十種電子支付方式付款，便利的餐飲體驗大受好評。

此外，麥當勞的餐單不時推陳出新，帶領飲食潮流。麥炸雞自2019年推出以來，風靡一眾粉絲，所有口味至今創下銷量新高的驕人成績。在2022年，香港麥當勞成為亞洲第二個城市採用全球麥當勞的「Best Burger」配方，將多款經典漢堡完美升級，帶來「小小改變，大大不同」。近年，素食文化或彈性素食者漸趨流行，因此，麥當勞了解顧客需要，並與Green Monday多次合作，提供用上植物製的美食例如新餐肉、新吞拿系列；及以用上燕麥奶品牌Oatly炮製岩鹽焦糖燕麥咖啡等。

麥當勞多年來為顧客創造便利的歡樂時光，有賴持續創新及領先的市場推廣策略。今年一月，香港麥當勞成為全亞洲第一個市場，推出「Raise Your Arches」的全球品牌活動，於餐廳送上國際與本地華納歌手音樂的同時，於官方Instagram帳號免費送出15萬張經典美食的電子換領券，繼續為顧客帶來創新意念與好玩開心時刻。



關愛社會 推動可持續發展

麥當勞除了締造優質的餐飲體驗，更致力推動社會實踐可持續發展，為社會創造共享價值。去年，麥當勞更創下里程碑，在全線餐廳及McCafé轉用木餐具，達至每年減少使用約一億件塑膠，更邀請了環保大使郭富城聯同Baby Shark推出開心樂園餐環保圖書系列，攜手推動環保教育，向下一代宣揚環保訊息。

2005年，麥當勞首度舉辦兒童愛心馬拉松，為病患兒童及其家人送上支持、溫暖和祝福，宣揚小朋友幫助小朋友的精神。今年，兒童愛心馬拉松闊別五年後再度回歸，更邀得人氣歌手姜濤擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使。除此以外，香港麥當勞亦積極透過麥當勞App籌款，繼續將愛心傳揚開去，讓更多有需要家庭受惠。2022年度，麥當勞為香港麥當勞叔叔之家慈善基金籌得超過530萬港元籌款。



