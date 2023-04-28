實施貴金屬及寶石 交易商註冊制度 鞏固本港世界級珠寶業地位

香港素來享有國際自由貿易之都的美名，其中本港珠寶行業更藉此不斷發揮自身優勢，令香港成為世界主要的珠寶製造、貿易及展覽中心，而香港國際珠寶展更是聲譽昭著，被列為世界三大珠寶展之一，有着舉足輕重的地位。為了進一步提升珠寶行業反洗黑錢的能力，香港政府早前透過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），建立了貴金屬及寶石交易商的註冊制度，並已於本年4月1日起開始實施。



對於香港正式實施註冊制度，身為香港貿易發展局香港國際珠寶展籌委會會員的黃紹基先生直言，珠寶業界相當歡迎有關政策的實施。「香港不論在珠寶進出口或零售方面，均屬於世界前列，而其中鑽石批發及製造設計更是享負盛名。落實註冊制度，對業界而言相當重要，因為註冊制度能給予買家及賣家雙方更大的信心，在維持業界穩健及持續發展起了相當重要的作用。」



黃紹基先生指出，香港國際珠寶展作為世界三大珠寶展之一，備受業界認可。他認為香港國際珠寶展擁有如此亮麗的成就和地位，就是有賴於優良的配套設施。「香港出入口及物流服務一向非常便利，加上法律、會計及科技等多個行業支持，這些都對本港的珠寶貿易帶來極大的優勢。」黃紹基先生更補充道，香港國際珠寶展有一半客戶來自海外，而註冊制度的實施，讓海外客戶與本地珠寶商交易時更有信心。另外，要求海外參展商報告大額現金交易，輔以清晰的指引，這有助整體香港珠寶市場發展更為穩健。



交易商監管制度的確立，對本地及海外商戶一視同仁，雖然為業界的運作帶來一些轉變，但這也正是要趕上國際標準。黃紹基先生表示，早在兩至三年前，海關已有接觸珠寶業界，並就註冊制度的條文細節作出諮詢。「當時珠寶業界亦給予不少意見，而且我們樂見海關不論對本地或海外的商戶均有充足的宣傳，在執行方面亦見海關已將對業界的影響減至最少。因此，相信監管制度不會對日後珠寶貿易帶來很大的影響，反之更能確保本港繼續維持世界金融中心的地位。」