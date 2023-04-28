澳門酒店房傳惡臭 揭港男伏屍牀上

一名香港男子被發現在澳門一間酒店倒斃，屍身當時已出臭味，相信已死去一段時間，未發現有傷痕，死因有待確定。



澳門司警局報案及緊急行動中心於前晚10時45分，接獲消防局通知，報稱在路氹城一酒店客房內，發現一具男性屍體。澳門警方到場後，發現死者為43歲香港男子。酒店員工表示，由於有關客房於到期未有退房，故與保安上房查看，按門鐘無人回應後，以房卡開門，發現門後鎖上防盜鎖，且傳出臭味。保安員隨即撬開房門，發現死者倒斃牀上，遂報警求助。



澳門警員在死者的背包內放有多種醫院處方藥物，經初步檢查，相信已死去一段時間，未有發現涉及刑事造成的傷痕；案件初步列作屍體發現。