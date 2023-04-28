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醉漢扶手電梯跌倒　骨牌式撞傷人

2023-04-28 列印
■在搭扶手電梯跌倒南亞裔男，發酒瘋被綁起送院。
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旺角道及彌敦道交界行人天橋電梯，昨晚8時許，一名南亞裔男子懷疑酒醉，乘搭扶手電梯期間失平衡跌倒，「骨牌式」般撞倒數名途人。其後救護員接報到場時，男子發酒瘋失控傷及救護員。警員到場協助將他綁起制服，隨後醉漢與其他傷者由救護車送院治理。
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