旺角道及彌敦道交界行人天橋電梯，昨晚8時許，一名南亞裔男子懷疑酒醉，乘搭扶手電梯期間失平衡跌倒，「骨牌式」般撞倒數名途人。其後救護員接報到場時，男子發酒瘋失控傷及救護員。警員到場協助將他綁起制服，隨後醉漢與其他傷者由救護車送院治理。