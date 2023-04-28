港消防員遊東京 涉性侵當地女子

一名香港消防員與妻子到東京旅遊期間，周日（23日）獨自外出時，涉將一名20多歲日本女子拖進男廁性侵，周三遭當地警方拘捕。消防處證實被捕男子是本港消防員。



消息指，涉案男子在路上與一名20多歲日本女性搭訕，請對方帶自己去大樓裏的拉麵店，路上突然把女子拖進一幢商住兩用樓的男廁性侵。消防處發言人表示得知一名屬員涉及日本一宗案件；該屬員（圖）當時正值休假，正了解事件。