今告別警務生涯 勉同袍具鬥爭精神 劉賜蕙：慎防軟對抗危害國安

■同袍於高級警官晚宴恭賀劉賜蕙榮休。

■劉賜蕙出席警察學院結業典禮及會操，與市民交流。

首位負責國家安全的警務處副處長劉賜蕙，今日下班後，便結束逾38年警務生涯。她認為《香港國安法》，能打擊一小撮反中亂港人士及保護大多數市民，慶幸有效利用國家給予的「寶劍」，所有檢控百分百入罪，但目前仍存在國安風險，如有人作「軟對抗」。「國安處成立感使命光榮」警務處副處長（國家安全）劉賜蕙日前接受傳媒訪問，她自2020年7月出任該職位，馬上要執行該年6月30日深夜實施的《香港國安法》，7月1日凌晨便與同事展開工作，「國安處成立，同事好大壓力，亦覺得使命光榮，大家目標一致，知道要做好工作，好好利用國家給予我們的寶劍、定海神針，好好運用法例，去處理一些反中亂港的人士。」她指出，以極短時間揣摩新法例，認為要着重「打擊一小撮、保護大多數」的立法精神，非常小心地執法，需搜集的證據比一般法例要求更多，以滿足檢控要求，慶幸至今逾250名涉及國安有關案件的被捕人中，共檢控逾150人，案件百分百入罪。目前社會看似平靜，但劉賜蕙說仍有暗湧，如前年7月1日發生的孤狼刺警後自殺身亡案件，獨立心理學家出席死因庭聆訊時，也指死者疑受具煽動性報道激化。此外，「軟對抗」不容忽視，如「羊村繪本案」，涉案人士表面是舉行讀書會，讓幼稚園學生及其母親閱讀兒童書本，但隱藏煽動內容，或令小孩看書後反政府及憎恨執法者，「遺害長遠。」斥逃犯續勾結外力如漢奸談及離港逃犯， 劉賜蕙說是另一國安風險，因他們繼續勾結外國勢力，如最近法庭審理一些案件，有人要求外國政府制裁有關法官及主控官，而有關審訊對落實國安法很重要。她續稱，有關逃犯亦要求外國制裁香港警隊購買裝備等，「我會用漢奸來形容佢哋！」被問及市民對落實國安法的看法，劉賜蕙指，警方國安處在2020年開設國安熱線，2年來收集了40萬條報告，並非小數目，也有案件因市民舉報成功執法及檢控，反映市民對國安法的支持。劉賜蕙說近日與同事聚餐，向他們說要有「鬥爭精神」，因為維護國安的道路上荊棘滿途。她又指，女警尤其督察級或以上的比例增加，「期待『一姐』出現。」