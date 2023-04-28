探索樹木如何造就音樂 倫敦室樂團與樂．誼獨奏家樂團演出《種樂樂》

古蹟、樹木與音樂，看似是「風馬牛不相及」，但原來也可巧妙地融合在一起，說的是將於5月12至14日舉行的賽馬會樂．憶古蹟人．情．事《種樂樂》音樂會。該音樂會由享負盛名的英國倫敦室樂團，與誼樂社藝術總監李垂誼及樂．誼獨奏家樂團的青年樂手攜手合作，並將於大館演出，令人引頸以待。





《種樂樂》是誼樂社於2022年獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，為期三年的「賽馬會樂．憶古蹟人．情．事」計劃中的音樂會及古蹟導賞系列。是次音樂會以樹木和音樂為主題，並從中帶出兩者之間的玄妙關係。靈感來自迄立於大館內的樹木，在古蹟環境中受時光洗禮，見證香港歷史，正好呼應音樂家透過手中木製樂器奏出充滿感情、千變萬化的聲音。



載譽歸來的「約會」



回顧倫敦室樂團上次訪港參與誼樂社主辦的演出，要數到2015年的樂．誼國際音樂節，闊別八年，今年能再度同台演出，誼樂社表示熱切期待。倫敦室樂團擁有過百年的歷史，不僅是英國首個職業室樂團，更曾於英國威爾斯親王及王妃的皇室婚禮上作御前表演，屬國際上首屈一指的表演團體。樂團音樂總監兼首席指揮華倫格連，將率領精英團員與本地傑出演奏家攜手獻技，演奏橫跨巴洛克至二十世紀的精選弦樂作品。



國際室樂團及本地優秀演奏家演出精選曲目



至於剛成立不足一年的樂．誼獨奏家樂團由李垂誼率領，團員為年青有活力的樂手，在世界各地習琴、演奏及比賽，能聚首一堂已屬相當難得。今次還能在短時間內與著名的倫敦室樂團合作，可說是香港的驕傲。尤其倫敦是傳統的音樂名城，於十八、十九世紀期間孕育出不少著名的作曲家，而歷史悠久的倫敦室樂團帶來的經典樂曲，將給予年青樂手拓展音樂視野及傳承文化的好機會。



另外，音樂會的精選曲目包括韋華第C大調大提琴協奏曲（由李垂誼擔當大提琴獨奏）、比貝爾 D大調戰曲等等。後者節奏緊張明快，樂手就像兩邊對壘般，用琴及弓做出尤如打仗及互相較勁的聲音，呼應大館經歷戰火的片段。



琴弦和水墨畫 跨界與樹木共鳴



為了豐富音樂會的層次，誼樂社更特別委約中國書法家及水墨藝術家徐沛之，以樹木、古蹟場地和古典音樂為靈感創作。其新水墨畫作糅合古意和個人美學特色，將獨家在音樂會上首展，大家必定要仔細欣賞。



室樂團音樂會| 門票$300

5月13日（六）8:00pm | 大館賽馬會立方

指揮：基斯杜化．華倫格連



莫札特D大調嬉遊曲，K. 136，第一薩爾斯堡交響曲

韋華第

C小調大提琴協奏曲，RV 401 大提琴獨奏：李垂誼

比貝爾

D大調戰曲，C61

蘇克

降E大調弦樂小夜曲，作品6

門票現於城市售票網發售



賽馬會樂．憶古蹟人．情．事《種樂樂》音樂會節目詳情：musicussociety.org

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■由享負盛名的英國倫敦室樂團(左)，與誼樂社藝術總監李垂誼及樂．誼獨奏家樂團(右)的青年樂手攜手合作於大館舉行音樂會，令人引頸以待。

■誼樂社藝術總監李垂誼

■英國倫敦室樂團音樂總監兼首席指揮基斯杜化．華倫格連