申訴專員批擴殘疾專用泊位濫用增

申訴專員公署調查路旁殘疾人士專用泊車位的使用情況，發現自2年前擴展專用泊位的使用資格後，加劇泊位供不應求，和涉嫌被濫用情況。



運輸署於2021年起，將泊位使用資格擴展至接載殘疾人士的司機，讓他們領取俗稱「灰證」的「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」。公署在報告指，此後路旁專用泊位和持證人的比例，由過往的1:4，增至1:8.5，泊位增幅遠不及持有人的增幅，供求失衡問題更嚴重。



有發現，「灰證」持有人承認兩度濫用，但運輸署最終只發警告信，而非取消其「灰證」，認為運輸署應檢視處理濫泊程序。運輸署指，將全面檢視「灰證」的申請資格及審批準則，並加強阻嚇不當使用。