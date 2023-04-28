申訴專員指教局對智障童校舍指引不足

申訴專員公署主動調查發現，教育局未有針對智障兒童學校宿舍部發出詳細指引，巡查頻率非常疏落：亦有學校未及時呈報嚴重意外事故，更有個案於事發後3年才提交報告。



申訴專員趙慧賢指，教育局前年3月發出的智障兒童學校宿舍部的實務指引中，只簡單交代宿舍部營運原則及方向，並無列明起居、飲食、照顧兒童的注意事項。公署又發現，部份智障兒童學校多次延誤呈報嚴重意外事故，更有學校於事故發生後3年，才提交報告。



當局巡查比率偏低，在2017至18起的3個學年，巡查的智障兒童學校宿舍部，為每學年6至9間不等，而且均有事先預約。



公署建議，教育局應訂明呈報嚴重意外事故報告的限期、改以不同時段突擊巡查，要求校方安裝具錄影功能的閉路電視。教育局表示，會繼續對院舍加強監察。