陳國基：史無前例安排 大大方便市民 過期回鄉證5 •8起延用至年底

疫情3年令港人北上難，不少市民的回鄉證已過期，預約換證日日爆滿，有議員了解逾100萬港人回鄉證過期。昨日終迎來喜訊，國家出入境管理局宣佈，下月8日起延長回鄉證的有效期，由2020年元旦至今年底到期的回鄉證，延長至12月31日。政務司司長陳國基形容是史無前例安排。持證人可以在內地出入境管理部門，申請換發回鄉證。同時，中旅社宣佈，即日起將發放至今年底的換證預約籌號，並延長兩個證件服務中心的服務時間。



自從全面通關後，連月大批市民到中旅社的證件服務中心，換領證件，每日都人頭湧湧。而中旅社網站顯示，目前至9月2日，首次申辦或換領回鄉證的時段都全數滿額。有立法會議員指，現時有超過100萬名港人的回鄉證過期，預計若一定要在本港辦換證手續，要明年初才能完全處理完所有申請。

換證中心人預約已排至9月



國家出入境管理局昨日發公告指，現時港澳居民來往內地需求激增，港澳地區受理辦證機構出現排隊預約周期較長問題。當局決定，將到期日為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證有效期限，延長至2023年12月31日。持證人可用上述過期回鄉證來往內地，並可在內地縣級以上公安機關出入境管理部門，申請換發回鄉證。而最鄰近的「縣級以上公安機關」為深圳市公安局，意味港人最近可到深圳辦證，一般可以7天取證，較香港需近兩星期快。當局表示，申請人親身到場辦手續後，除可選擇到辦公廳領取，亦可選擇郵寄領取新證，但要注意只可使用內地收件地址。



本港各換證中心昨仍有不少市民等候換證，有市民讚安排「好方便」，免卻預約後等多個月才辦證的麻煩。中旅社宣佈，即日起將發放至今年12月31日的預約籌號，同時九龍灣及沙田石門兩個證件服務中心，將延長受理時間到晚上9時半，其他中心亦會盡快安排延長服務時間，亦會盡快增設臨時換證中心。



政務司司長陳國基感謝國家出入境管理局推出新安排，形容安排史無前例，「很少一個證件過了期，可以讓其生效到年底。這做法大大方便了香港市民出入境內地。」他希望新安排可在數個月內，解決本港各換證中心出現人龍問題。



工聯會歡迎政策，今年首3個月收到約100宗市民求助，今次的政策對有需要回到內地工作、上學和探親的市民是德政，而近期回鄉證換領也有「黃牛黨」的問題，促請當局打擊。民建聯主席李慧琼指，感謝中央重視港人更換回鄉證的事宜。旅遊界議員姚柏良促請政府盡快公佈，過期回鄉證獲延長有效期後，購買往內地高鐵票相關安排。議員梁文廣則指，據他了解，國家出入境管理局會聯同其他部門，調整酒店入住、交通出行等需要使用回鄉證的服務。