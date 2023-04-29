李家超公佈打工仔喜訊：2025年5.1取消強積金對沖

取消強積金對沖討論多年，趁着「五一」勞動節將至，行政長官李家超昨日公佈，會在2025年5月1日落實取消強積金對沖，為「 打工仔女」帶來喜訊。勞工界代表歡迎政府兌現承諾。積金局表示，會全力配合，協助政府順利推行措施。

向僱主提供330億資助



李家超昨在勞動節酒會致辭時宣佈，取消強積金對沖會在2025年5月1日生效，政府會推行資助計劃，向僱主提供總額逾330億元的資助，為期25年，分擔僱主在遣散費及長期服務金的支出，協助企業適應政策轉變。他強調，政府會繼續和勞資雙方溝通，幫助僱員分享經濟發展成果，達致勞資雙贏。



立法會在去年通過取消強積金與長期服務金及遣散費對沖的安排，在新措施實施前9年，如企業的遣散費和長服金開支總額，不超過50萬元，政府會分擔一定比例，第1至3年是50%，第4年是45%，第9年是20%，第10年起進一步遞減。如超50萬元的個案，第1至3年政府資助50%，其後逐年遞減。



李形容在勞工及商界協作下，政府已改善勞工權益，例如將職安健法例的最高刑罰，提高至罰款1000萬及監禁2年，昨日刊憲生效；法定最低工資亦會在下周一，上調至每小時40元，增幅達6.7%。



勞工及福利局局長孫玉菡則指，取消強積金對沖已毫無懸念，政府會就330億元資助計劃的資訊平台，向立法會財委會申請撥款，強調有信心獲批，趕及在安排生效前做好準備工作。此外，政府已委聘顧問研究專項儲蓄戶口的安排，會適時交代詳情。



工聯會理事長、立法會議員黃國表示，歡迎政府兌現早前承諾，在2025年內落實安排。他亦建議政府，應優化強積金計劃，例如將供款下限由7100元增至1萬元，令基層更有保障。

商界冀政府給予多些資金



廠商會會長史立德表示，商界都有心理準備；批發及零售界議員邵家輝認為，一些微小企、歷史長的公司，當然希望政府給予多些資金，可以支援他們過渡。



積金局表示，歡迎當局公佈安排的生效日期，會全力配合，協助政府順利推行措施。主席劉麥嘉軒認為，落實安排後能達至勞資雙贏，進一步完善強積金制度。