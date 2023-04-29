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長洲打鬥謀殺案　疑兇今提堂

2023-04-29 列印
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長洲一名52歲姓李、人稱「白板」的男子，前日爭執期間被人推跌重創身亡，警方同日拘捕43歲姓羅男子，據悉二人為黑幫同門兄弟。警方昨暫控涉案疑犯一項謀殺罪，案件將於今日在觀塘裁判法院提堂。

昨午約3時，探員押解疑犯返回案發現場的大新後街，進行案情重組（見圖）。初步得知被捕兩人相識同為長洲居民，均有黑社會背景，相信是因為金錢糾紛而犯案。
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