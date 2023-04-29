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法院下令珍寶保存廚房船底船體

2023-04-29 列印
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建輝船廠去年以4元買下珍寶海鮮舫，以及同屬「珍寶王國」的太白海鮮舫旗下的4艘船，珍寶去年被拖至南海西沙群島附近水域時，翻覆入海。建輝早前入稟要求法庭下令，珍寶及太白按合約交出4艘船，並支付480萬元處理費等。建輝方昨於高等法院指，珍寶廚房船目前在香港仔避風塘入水傾側，申請強制令，由建輝暫時保存廚房船底船體直到結案，法官最終拒絕申請，下令由珍寶方盡力保存。
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