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「海洋光譜號」中秋臨港 每人3310元起

2023-04-29 列印
■皇家加勒比「海洋光譜號」將於今年中秋節及國慶期間重臨香港，每人只需3310元起。
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闊別多時的皇家加勒比「海洋光譜號」，將於今年中秋節及國慶期間重臨香港，推出香港上落船外遊航次，分別往返日本及新加坡，航程介乎5至7晚，航次已於金怡假期率先上線，每人只需3310元起。

是次焦點行程包括9月24日，由香港出發至東京的7晚航次，沿途到訪長崎、熊本及鹿兒島，最後抵達終點站東京橫濱。
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