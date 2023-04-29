是次焦點行程包括9月24日，由香港出發至東京的7晚航次，沿途到訪長崎、熊本及鹿兒島，最後抵達終點站東京橫濱。
「海洋光譜號」中秋臨港 每人3310元起
是次焦點行程包括9月24日，由香港出發至東京的7晚航次，沿途到訪長崎、熊本及鹿兒島，最後抵達終點站東京橫濱。
陳國基：史無前例安排 大大方便市民 過期回鄉證5 •8起延用至年底
疫情3年令港人北上難，不少市民的回鄉證已過期，預約換證日日爆滿，有議員了解逾100萬港人回鄉證過期。昨日終迎來喜訊，國家出入境管理局宣佈，下月8日起延長回鄉證的有效期，由2020年元旦至今年底到期的回...
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中共政治局會議談經濟轉型 習近平倡改善房屋需求
中共總書記習近平昨日主持政治局會議，指出當前中國經濟運行好轉主要是恢復性的，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，重申要堅持「房子是用來住的、不是用來炒」的定位，因城施策，支持剛性和改善性住房需求。...
2023-04-29
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彭斯就國會山莊暴動到法院作供
美國前副總統彭斯就美國前總統特朗普前年國會山莊暴動事件中的角色，在華盛頓聯邦法院向大陪審團作證，是首次有美國副總統就時任總統的言行作供。據報，彭斯在法院內逗留逾7小時，期間法院內外保安明顯加強。外界早...
2023-04-29
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啟德維港1號 現樓會所全面睇
一手氣氛持續升溫，啟德發展區更是焦點。由中國海外發展的維港1號，更是啟德跑道區首個入伙住宅項目，提供逾千伙，標準戶型涵蓋1房至4房。買家可親身參觀現樓示範單位及住客會所。 維港1號坐落在啟德跑道...
2023-04-29
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三桶油領漲恒指微升54點 分析：港股短期呈上落市
美國科網股業績造好，3大指數隔晚齊向上，帶動恒指在五一假期前曾重上2萬點，惟升幅持續收窄，終回落收報19894點，微升54點。大市成交額1015億元，較上日增加4.6%。分析指港股短期暫時仍為上落市格...
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沙維撥亂反正 傳控殺「迪」
巴塞隆拿剛輪西甲不敵華歷簡奴，教練沙維賽後大發雷霆，不滿球隊演出之餘，更炮轟戰將過度使用長傳戰術，有失巴塞以傳控踢法自居的傳統。有見及此，該隊兩位剛傷瘉的技術型中場法蘭基迪莊和柏迪，今晚聯賽一於領軍以悅目的小組組織，在主場連番撕破貝迪斯防線全取3分，捧讓球主客和讓一球「主勝」。周中西甲快車，巴塞作客1:2不敵中游的華歷簡奴，幸好次席皇家馬德里這輪同樣輸波，令他們仍然保持11分的領先優勢。然而球隊在比賽期間不停長傳急攻，沒有耐性在中場組織層層推進，教練沙維賽後遂大發雷霆：「我們缺少了中路的進攻，濫用了長傳，應該尋求在中路取得更多優勢。我們踢得很費勁，失了很多不必要的控球權，行...
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《神探大戰》宣佈拍續集 林峯翻生劉青雲辛苦過跳樓
英皇電影《神探大戰》前晚舉行慶功宴，英皇集團主席楊受成、導演韋家輝、劉青雲、林峯、陳家樂、湯怡等都有出席。楊生在台上表示有此成績得來不易，更透露《神》片劇本花了3年時間才通過內地審批，期間他還親自與電...
2023-04-29
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李純恩 - 當年賣菜｜好好過日子
跟大婆去街市買菜的時候她問我：你有沒有自己到街市買過菜？我想了想說還真沒有自己一個人跑到街市買菜。大婆笑了笑，很有必須依賴她的神氣。我雖然沒有在街市買過菜，但我在街市賣過菜。那時還在上海讀中學的時候，...
2023-04-29
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告東尼盃賽包Q
昨晚谷中舉行九場賽事，潘頓策騎東廄「當年情」奪得韓國馬事會錦標。方嘉柏勝出「聰明導彈」和「天分高」，另加一席季軍，壓倒同樣起孖的希斯而成為練馬師王，後者則勝出「錢多多」和「人和家興」。至於田泰安與梁家...
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