八鄉暹羅鱷出沒 冰山一角 內地網售鱷魚仔 $280直送到港

■漁護署人員前天在元朗八鄉蓮花地村合擒暹羅鱷。

■有人在facebook發放鱷魚影片，疑在本港水池私養鱷魚。

■內地平台有人公然發售鱷魚、鱷龜、蛇、蜥蜴等野生動物，商家標榜「280包郵包活」直送香港。

■有賣家叫買家到東莞取貨。

前天元朗八鄉蓮花地村一處民宅驚現一條暹羅鱷魚，當局派員迅速生擒，由海洋公園暫時護養。有保護動物組織估計，有人非法飼養鱷魚，並不排除與內地走私兩棲及爬蟲類動物入境有關。本報發現內地平台有人公然發售鱷魚、鱷龜、蛇、蜥蜴等野生動物，有賣家只願在深圳交收，由買家自行帶入香港；亦有賣家揚言可以將動物直送到港。海洋公園周日晚上從漁護署接收一條在八鄉蓮花地村捕獲的鱷魚。經公園獸醫初步檢查，該鱷魚為雌性，身長約1.9米，體重約35公斤，估計為四歲的暹羅鱷。園方指，該鱷魚表現活躍，會暫居園內的隔離設施。本港並無野生鱷魚，漁護署亦不會發出管有的許可證，故該暹羅鱷疑是有人從外地買來，帶入境非法飼養。本報在多個內地網站，包括購物平台和社交媒體，均發現有商家放售鱷魚、鱷龜、蜥蜴等兩棲及爬蟲類動物，大部份為漁護署禁止入口的受保護物種，其中一條身長30至40厘米的暹羅鱷，索價280元人民幣，而40至50厘米身長的售300元，50至60厘米則要320元。內地賣家：包郵包活記者喬裝買家發訊息，聲稱想買鱷魚，對方指只會運到東莞或深圳，香港消費者須自找門路偷運鱷魚來港。另一位商家則標榜「280包郵包活」，稱可快遞動物，直送到港。香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研說，內地繁殖場走私兩棲及爬蟲類動物入境，十分普遍，數百隻小動物擠入一個小空間，用膠紙封實，故牠們偷渡入境後，往往只有數隻存活。他指，商家在社交媒體一般會以隱晦方式買賣，即不直接標價，用其他字眼或符號代替，以逃避執法機關。鱷魚出沒消息瘋傳後，有網民踢爆新界鄉郊疑有人偷養「珍禽異獸」。一名叫Willie網民近三年在facebook專頁中發放3段鱷魚影片，其中2020年的影片可見一條不足1米長的幼鱷在圍網的水池中伸出頭，引起網民懷疑有人非法飼養。Willie亦上載了貓頭鷹、孔雀、貂鼠、侏儒河馬等相片。他回覆網查詢時稱：「（鱷魚）片段國外分享，所以沒甚麼回（應）嘅」，並指所養的動物大都是：「我好多動物都是人地遺棄的」，但對自己有否飼養過鱷魚就不置可否。Willie 於2018年捲入元朗野生動物繁殖園案，當時彩虹橋寵物善終公司負責人被指非法管有大量瀕危野生動物，包括娃娃魚、黑池龜、鷹、巨蜥、豹貓、水獺、懶猴、七線巨鯉等，Willie以職員身份被拘捕，最終沒被檢控。而負責人被輕判160小時社會服務令和罰款3.5萬元。黃朗研強調，動物被遺棄並非飼養野生動物的合理理由，飼養者有機會墮入法網。根據法例，鱷魚、貓頭鷹、某種雀鳥等為受管制動物，出入口均須申請牌照。