CSL引領流動網絡十載 開創香港5G新時代

CSL透過AR Lens技術，讓大家隨時隨地欣賞MIRROR最新的獨家影音內容。

CSL 5G網絡憑其覆蓋極廣的優勢，推出以一人一寬頻概念的5G私「家」寬頻，令居住於村屋、唐樓等未能接駁光纖網絡的市民都能享用5G寬頻服務。

智能電話的面世，推動電訊發展一日千里。由以往簡單的話音通話到現時人人機不離手，利用手機便可以解決衣、食、住、行等日常所需，才不過十多年的時間。CSL作為香港流動通訊網絡發展的先驅，非常榮幸能在這段時間不斷推動香港通訊技術的發展，屢創新猷，令流動網絡普及，引領社會由只有數Mps網速的3G年代，走到今天的5G極高速新時代。香港的3G網絡於千禧年代中期普及，當時的HSDPA技術令網絡傳輸速度提升至7.2Mbps，配合智能電話的誕生，令用戶可以隨時隨地傳送語音、影像，甚至玩手遊。及至2010年代，香港開始引入4G技術，CSL旗下品牌One2Free/1O1O成為香港第一家推出4G LTE服務的流動網絡供應商。而當時仍未併入CSL的PCCW Mobile則在2012年利用4G推出突破性的「流動無極」服務計劃，讓手機自動切換4G網絡與Wi-Fi熱點。手機轉移資料服務及VoIP海外話音體驗亦在此時面世。極高速CSL 5G 引領香港智慧城市發展2014年，4G技術更迎來一大突破，令香港正式進入「大網絡大時代」。PCCW Mobile及One2Free於該年合併成新品牌csl.，加上旗下另一尊尚品牌1O1O，CSL成為全港最大的流動網絡供應商。CSL充份整合和善用其通訊技術和資源，一舉打破了當時香港流動網絡的最高速度規格，成為全港首家能提供300Mbps流動通訊服務的電訊商，更將高速網絡服務延伸至創新的市場應用。全球通訊科技近年高速發展，香港亦跟隨時代步伐，於2020年4月正式踏入5G的極高速世代。5G技術讓流動網絡傳輸速度突破1Gbps，其高速、低延遲和多連接的特性，加上智能電話的普及、硬件的提升和軟件的應用，顛覆了人們對流動網絡應用的想像。例如乘着世界盃及英超的熱潮，CSL利用5G技術創造出多角度球賽直播，讓球迷足不出戶都有仿如置身現場般的觀賞球賽體驗。此外，為滿足香港樂迷的追星願望，CSL透過AR Lens技術，推出了嶄新的「csl. ×MIRROR - Experience the World Differently」企劃，讓一眾「鏡粉」可透過AR技術，欣賞偶像最新的獨家影音內容，拉近偶像與「粉絲」的距離。5G技術的出現極速拉近了人與人之間，以至人與科技間的距離。隨着5G技術的成熟和普及，未來會有更多創新的應用場景，相信會為不同行業締造更多機遇，推動香港智慧城市的發展。