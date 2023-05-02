防公帑養黃 遏軟對抗滋長 香港電影發展基金撥款 議員倡嚴查申請人言行

■何敬康認為當局須與時俱進，優化電影發展基金和藝術發展局資助計劃的審批。

■陳穎欣建議政府在審批資助時，應增添「說好香港故事」等元素。

港產電影過去半年在票房取得佳績，當中不少作品是由政府轄下的電影發展基金撥款資助。然而，社會上有聲音指，個別受資助電影涉含有「矮化警察」等情節，質疑政府不應以公帑資助或屬「軟對抗」的電影和藝術作品。新民黨立法會議員何敬康早前向政府提出相關質詢，他接受本報專訪時表示，當局必須持續優化基金的審批和監管制度，他建議審查申請資助人士以往的言行，以確保受資助者符合《香港國安法》，阻止「軟對抗」滋長。何敬康認為，自《香港國安法》實施後，港府根據該法更新審批制度，文化體育及旅遊局亦在資助過程中監察和把關，若發現有違反《國安法》的地方，會嚴肅處理，包括撤回資助和起訴。屬於選委會界別的何敬康指，當局須與時俱進，優化電影發展基金和藝術發展局資助計劃的審批，以應付不停轉變的電影和藝術市場，「政府在審批方面，必定要不停地優化系統，因為每一次都有不同的電影、不同的題材、不同形式的藝術作品出現。」他指，現時審批主要著眼於作品，當局需加強審查申請者個人過去的言行及創作記錄，亦應透過訪談了解申請者的創作意念及其來源，評估有沒有違法風險，而類似的審查應同樣適用於由政府委任、負責審核基金申請的電影發展局委員。加強監察拍攝內容在電影發展基金資助計劃下，政府會派文體旅遊局轄下創意香港的一名總行政主任為代表，負責與電影監製和製作組聯絡，並可在電影製作的所有階段觀看影片。電影的終剪版需達到通訊事務管理局的要求，並取得電影檢查監督的准許，以及符合政府所取得的法律意見，才可上映。何認為，在製作過程中，政府代表可跟保安局溝通和洽商，從而加強監察監督工作。如果有電影在上映後被發現違反《國安法》，何指，政府可追討資助款項，過去有受資助單位未能符合要求而被當局追回資助款項的案例。如涉事的電影單位日後再申請資助，政府可以拒絕。他建議監管資助計劃的部門應諮詢保安局，尤其是遇到「灰色地帶」的個案。何表示，個別電影、委員或電影製作人是否涉「軟對抗」，涉意識形態層面，社會不同人士亦會有不同看法，不可能硬性將所有定義列出，「沒可能列得完。」關鍵在於有沒有觸犯《國安法》的行為，「當有觸及《國安法》的行為時，當局必定會跟進。」他認為，警惕「軟對抗」的其中一個有效方法，就是市民大眾加強意識，在適當時候發聲。公帑資助電影製作 議員：須說好香港故事工聯會立法會議員陳穎欣去年11月向文體旅遊局提質詢，指發現有獲得電影發展基金資助的電影，涉嫌有矮化警隊的情節，質疑局方未有好好把關，資助一些「軟對抗」的文化作品。陳穎欣建議政府在審批資助時，應增添「說好香港故事」、「說好中國故事」的元素，以推廣香港好的一面。陳穎欣今年1月再就議題向文體旅遊局提問，認為港府有責任貫徹落實二十大精神，並透過香港電影向公眾說好中國故事。陳問及電影發展基金會否就日後獲批資助的電影作國安審查，局方在書面答覆指，審批基金下的「電影製作融資計劃」申請時，會考慮「劇本的創意及質素」、「製作預算」、「預算淨收入」及「本地製作元素和人才培訓」因素，以確保電影計劃的質素。電影圈能包容不同題材陳指，上述考慮因素完全沒有提及如何可以說好香港故事、說好中國故事，帶出正面思維或勵志故事，政府資助的電影沒有理由不看內容，當內容「有可能係去矮化你、醜化你」，這是不能夠接受的。她認為，電影多元化是可以的，只要沒有犯法，相信電影圈也能夠包容不同題材，但獲資助的電影是否應該有些元素是可以講好香港故事。被問及有意見擔心社會上有「軟對抗」情況，是否包括「打擦邊球」作品？陳穎欣指出，她去年質詢時提及的電影正正是「打擦邊球」的例子，電影中不少劇情加插了2019年的情境，例如「食海底撈」的對白以及陪審團的對立場面，但這些都與劇中所講的刑事案件不在同一個時間線上，「好容易會誤導到人」。