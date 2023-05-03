天水圍明渠一帶重災 私家車亂泊扮棄置拆牌圖避牛肉乾

■拆牌車隨處可見。

■拆走車牌及行車證的私家車，妨礙街坊散步並構成危險。

■立法會議員劉國勳批評拆走車牌的行為十分離譜。

本報早前獨家踢爆葵涌工廈後巷淪為停車場，有外賣電單車手為避告票拆走車牌和行車證，竟有私家車有樣學樣。在天水圍一條主明渠的兩旁空地，近日不但泊滿私家車，部份車主刻意拆走車身資料，扮作棄置車輛，以圖避免食「牛肉乾」。有立法會議員斥相關車主知法犯法，促請警方加強執法。天水圍主明渠橫跨多個公共屋邨和居屋屋苑，明渠兩旁有不少街坊踩單車，還有很多人來散步或跑步。但半年前起，主明渠下游接近天瑞邨和嘉湖山莊的位置變成了一個違例泊車熱點，不少車主將私家車停泊在明渠兩旁，明顯違反法例，「明渠兩旁都有小路讓車駛進來，一直都有人駕車來這裏放狗，但半年前開始有人索性當這裏是停車場，每邊泊了十多輛私家車，很誇張。」住在附近的張小姐批評這些車主行為自私，對其他人造成很大影響，「很多街坊會在明渠兩邊散步跑步，車輛違泊會阻礙出入，亦會對使用者構成危險。」張小姐不滿地說。她估計，這些違泊車輛的車主，都是住在附近的街坊，「天瑞邨和嘉湖山莊的車位都嚴重不足，於是有人就索性把車輛泊在這裏，又不用交停車場費。」除了霸佔公眾地方違例泊車外，張小姐指有些車主甚至會刻意拆走車牌和行車證，扮作棄置車輛以圖避過收到罰款告票，「一看就知不是棄置車輛，因為車內還擺放了毛公仔等裝飾品。違泊已經不對，還要這樣逃避責任，真的是罪加一等。」礙街坊散步 構成危險本報記者到現場視察，發現明渠兩邊都有不少違泊私家車，將行人路當成泊車位，而部份車輛上沒行車證，車牌也被拆下。「行人路被私家車霸佔，逼我們要行單車徑，當然不太方便。」經常來這裏放狗的黃先生說。民建聯立法會議員劉國勳表示，天水圍的車位一向供不應求，所以經常都會收到街坊投訴區內違泊問題嚴重，「但泊在明渠兩邊真的十分過份，如果車主刻意拆走車身資料，明顯是知法犯法，想逃避檢控。」劉又說，明渠兩旁有很多街坊出入，車輛違泊會對使用者造成不便，「如果其他車主有樣學樣，將私家車泊在這裏，到時情況會更加混亂。」議員促拖走查車主身份劉建議警員如發現車輛沒有資料，應立即拖走涉事車輛，「返到扣車中心，可從底盤知道車主身份，對於這些逃避責任的做法，應該要加重刑罰。」他認為要徹底解決問題，一定要增加區內車位供應，「之前我曾向政府建議幾幅空地，可以建造多層停車場，希望有關部門可以多了解天水圍泊車位嚴重不足的情況。」大律師陸偉雄亦建議執法人員，如發現車輛沒車牌和行車證，應選擇拖車，「因為車主要拿回架車，要辦很多手續，亦花很多時間，可以起阻嚇作用。」