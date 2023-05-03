特首︰過去亂象差不多到了懸崖邊 區議會改革方案出爐委任179席 間選176席 直選88席

完善地區治理建議方案昨天出爐，下一屆區議會將由委任、間選及直選3種方式，以4︰4︰2比例產生，共有470名議員，數目與現屆479名相若，並引入資格審查制度和增設履職監察機制。特首李家超說，「曾經出現的區議會亂象差不多到了懸崖邊，是危害國家安全」，改革方案的目的，是要確保國家安全，全面落實愛國者治港原則，充份體現行政主導。



新一屆區議會地方直選議席將由現時452個減至88個，其餘議席有179個由特首委任，及176個由地區委員會界別選舉產生，另加27名新界區當然議員，合共470席。地區委員會界別議席將由18區分區委員會、防火委員會及滅罪委員會，俗稱「三會」委員，以「全票制」選出區議員。地方直選議席方面，全港將分為44個選區，以「雙議席單票制」，由當區選民選出區議員。



未來所有區議員須先通過資格審查，由政務司司長擔任主席的「區議會資格審查委員會」確認有意加入區議會的人，須擁護《基本法》和效忠特區政府；亦增設履職監察機制，對行為表現不符合公眾期望的區議員作調查及根據嚴重程度處理。區議會主席則會由當區民政事務專員擔任。改組方案涉及修例，政府預計7月前完成立法，11月底或12月初舉行選舉。

11月底或12月初舉行選舉



李家超表示，必須要從制度上堵塞漏洞，制止區議會再次成為「黑暴」、「港獨」及「攬炒」平台，防止區議會再被反中亂港的人騎劫及操弄。他形容有區議員「以前行錯路」，現在撥亂反正，使區議會去政治化，「曾經出現的區議會亂象差不多到了懸崖邊，是危害國家安全，有些還提議大家攬住香港跳崖，我不會容許區議員破壞香港整體利益、攬住任何市民跳崖」。