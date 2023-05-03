新社聯成立38周年暨換屆就職禮 陳勇接棒會長譚鎮國任理事長

■新界社團聯會舉行成立38周年會慶暨第14屆常務理事會就職典禮。前排左起：譚鎮國、鄭雁雄、李家超及陳勇。

新界社團聯會昨日舉行成立38周年會慶暨第14屆常務理事會就職典禮，上屆會長梁志祥交棒予陳勇，理事長由上屆常務副理事長譚鎮國出任。出席典禮的行政長官李家超強調，有信心將區議會被騎劫、被癱瘓的亂象「連根拔起」，將反中亂港份子趕出區議會。李家超致辭時說，他昨天剛宣佈完善地區治理建議方案，新方案下區議會將回復到《基本法》訂明區議會為非政權性區域諮詢組織的定位，政府亦同時強化地區治理的高層架構，方案將國家安全放在首位，並將愛國者治港原則邁出非常重要的一步。中聯辦副主任何靖指，今年是全面貫徹落實二十大精神的開局之年，香港進入由治及興新階段的起步之年。他寄語新社聯站在新的歷史起點上，肩負起新使命，要有新擔當、更大作為；要繼續弘揚與一國兩制方針相適應的主流價值觀，求同存異、自強不息，更堅定維護國家安全，並特別要關愛青年人。致辭後，何靖向新社聯第14屆常務理事會名譽架構首席會長、星島新聞集團主席蔡加讚頒發榮譽架構委任狀。新社聯會長陳勇說，二十大精神、七一講話精神、兩會精神是引領香港全面融入國家發展大局的指路明燈，亦是新社聯未來工作的最重要指引。「新社聯會落實好關愛隊工作及剛公佈的完善地區治理建議方案，實踐好優質民主，讓區議會重新發揮好地區事務的諮詢工作及服務市民。」新社聯理事長譚鎮國說，新社聯會繼續凝聚團結新界各界，為市民排憂解難，全力支持特區政府完善地區治理架構，同時肩負起時代責任，大力推動北部都會區的落地建設，深化香港及大灣區其他城市的互聯互通。