疑不堪單位滲水困擾 中年漢留遺書墮樓亡

一男疑不堪「安樂窩」長期滲水，致情緒出現問題，昨凌晨在觀塘寓所墮樓，送院（圖）後證實死亡，警方事後在場檢獲遺書，指受單位滲水困擾，初步相信案件無可疑。



現場祥和苑和通閣。昨凌晨近3時，54歲周姓婦人洗澡後發現59歲王姓丈夫不知所終，桌上擺放遺書，廚房的窗戶更被打開，故報警求助。警察、消防和救護員在平台位置，發現王男昏迷不醒，頭部浴血，送院後證實不治。經初步調查，估計王男是從上址墮下，死因有待驗屍後確定。



死者在遺書上稱：「我實實在在情緒難平，十分痛苦，所以用死解決！」據了解，死者非常重視家庭，視單位為一家四口「安樂窩」，惟客廳牆身自去年開始滲水，他多番向相關部門反映，惟一直未獲解決，致情緒備受困擾。現場所見，涉事大廈外牆正有維修工程，大廈看更指工程已近尾聲。



有業內人士表示，若漏水單位業主不願維修，受影響業主可聯絡「滲水辦」跟進，工作人員會到懷疑漏水單位做測試，以找出源頭。漏水單位業主須在指定限期內解決問題，一經定罪可被判罰款，而投訴人亦可申請索償。



房屋署回覆指，今年2月接獲滲水投訴調查聯合辦事處轉介後，已聯絡投訴人處理。



滲水辦指涉事單位，去年6月曾接獲滲水投訴，但所指位置濕度低於35%，按機制未能跟進；今年2月再接另一懷疑外牆漏水投訴，已解釋外牆雨水滲漏非可處理範疇，已轉介隸屬房屋局的獨立審查組跟進。審查組於今年2月聯絡投訴人，獲告知該大廈外牆維修已完成，要求無需跟進。