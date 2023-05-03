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港車7月北上 李家超：將增加驗車名額

2023-05-03 列印
■政府日前宣佈「港車北上」將於6月開放申請。
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政府日前宣佈「港車北上」將於6月開放申請，申請人需到指定的中檢汽車檢驗中心驗車，但現時只有一間中心，且預約驗車要排至7月。特首李家超表示，已要求運輸及物流局與內地有關單位商討，增加驗車名額，會積極留意實際情況。

香港汽車會會長李耀培表示，希望運輸署可開放部份辦事處，協助年長或不熟悉網上申請的車主辦理「港車北上」申請，加大檢車中心處理能力。
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