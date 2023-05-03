第二場五班一二○○米。「創奇蹟」近兩次成績倒退，難免予人每況愈下之感，不過其實都有藉口。前仗早中段騎者發揮有點亂龍，自己墮退更阻及別駒；上仗更過分，恃着曾在泥閘大逃取勝，排一檔竟棄好位而放頭，結果在不...

2023-05-03