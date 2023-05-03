除部份「危險藥物」如精神科藥物外，大部份藥物皆可速遞上門；系統會顯示預計送達時間，一般就診當日下午3時前確認送藥安排，藥物將於翌日送遞。醫管局總藥劑師李成章預計，約一成人會使用藥物送遞，有助縮減整體等藥時間。當局預計，於6月初擴展服務範圍至其他港島西及九龍東醫院聯網專科門診，並於今年內擴展至其他醫院聯網專科門診。
醫管局分階段推藥物送遞服務 瑪麗及將軍澳醫院先行
除部份「危險藥物」如精神科藥物外，大部份藥物皆可速遞上門；系統會顯示預計送達時間，一般就診當日下午3時前確認送藥安排，藥物將於翌日送遞。醫管局總藥劑師李成章預計，約一成人會使用藥物送遞，有助縮減整體等藥時間。當局預計，於6月初擴展服務範圍至其他港島西及九龍東醫院聯網專科門診，並於今年內擴展至其他醫院聯網專科門診。
天水圍明渠一帶重災 私家車亂泊扮棄置拆牌圖避牛肉乾
本報早前獨家踢爆葵涌工廈後巷淪為停車場，有外賣電單車手為避告票拆走車牌和行車證，竟有私家車有樣學樣。在天水圍一條主明渠的兩旁空地，近日不但泊滿私家車，部份車主刻意拆走車身資料，扮作棄置車輛，以圖避免食...
2023-05-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
得票逾4成 培尼亞：人民的勝利 巴拉圭紅黨勝出大選 台料保邦交「鬆口氣」
台灣在南美洲唯一有邦交關係的巴拉圭舉行總統大選，親台執政黨紅黨候選人培尼亞取得壓倒性勝利當選。出身財政部長的培尼亞形容這是巴拉圭人民的勝利。台北祝賀培尼亞順利當選，稱期盼雙方邦誼持續友好深化。 ...
2023-05-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
5個月來傷亡逾10萬人 美國推斷俄攻巴赫穆特代價沉重
俄烏雙方持續在烏東城市巴赫穆特激戰。美國情報指出，俄羅斯過去5個月在攻奪巴赫穆特期間，有逾2萬名人員陣亡，另有8萬人受傷。此外，烏軍表示已在巴赫穆特部份陣地中擊退俄軍。白宮國家安全委員會發言人柯比引述...
2023-05-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
University Hill提速推售2B期
新地大埔白石角University Hill 2A期首輪銷售取得理想銷情，發展商隨即變速推售全新一期2B期發售，昨日公佈項目單位細節，3房或以下標準戶佔項目約82%，主打2房戶佔約62%，項目料最快周...
2023-05-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
滙控首季盈利增2.1倍 復派息0.1美元兼回購
滙豐控股（005）公佈今年首季業績，首季列帳基準除稅前利潤為129億美元（約1006億港元），按年大增211%，按季增155%，遠勝市場預期；派季息0.1美元，亦高過市場預期，是2020年後重新派發季...
2023-05-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
阿諾特進化攻富咸 紅圖大展
利物浦右閘阿歷山大阿諾特今季表現長期低迷，直至近期出任新位置，在進攻時移入中路，就立即有脫胎換骨的演出，破紀錄地連續5場錄得助攻，並領軍取得4連勝佳績。今晚英超補賽，此子勢率隊於主場連番攻破富咸大門，...
2023-05-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
謝勒扮「老佛爺」愛貓搶鏡 楊紫瓊 宋慧喬 雙后同框 惹網民熱議
美國年度時尚盛事大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）昨在紐約舉行，吸引大批紅星到場，出爐百想視后宋慧喬都獲邀，更跟金像影后楊紫瓊、Jennie等集郵。圖：美聯社、路透社 今年Met Ga...
2023-05-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
辛正兒 - 政府揸莊管小工程 防地區「小白象」再現｜社論
政府公佈完善地區治理建議方案，新一屆區議會將改為由「委任」、「地區委員會界別」、「地方選區」組成，比例為「442」，再加27席「當然議員」，議席總數為470席。相關安排可說改轅易轍，以特首的說話，「以...
2023-05-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
仲達 - 創奇蹟 五班夠爭｜頭號目標
第二場五班一二○○米。「創奇蹟」近兩次成績倒退，難免予人每況愈下之感，不過其實都有藉口。前仗早中段騎者發揮有點亂龍，自己墮退更阻及別駒；上仗更過分，恃着曾在泥閘大逃取勝，排一檔竟棄好位而放頭，結果在不...
2023-05-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6