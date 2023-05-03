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醫管局分階段推藥物送遞服務 瑪麗及將軍澳醫院先行

2023-05-03 列印
■醫管局本月15日起，將分階段擴展藥物送遞服務，每次送遞服務劃一收65元。
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醫管局本月15日起，將分階段擴展藥物送遞服務，首階段適用於18歲或以上「HA GO」正式會員，並在瑪麗醫院及將軍澳醫院專科門診率先展開。每次送遞服務劃一收65元。

除部份「危險藥物」如精神科藥物外，大部份藥物皆可速遞上門；系統會顯示預計送達時間，一般就診當日下午3時前確認送藥安排，藥物將於翌日送遞。醫管局總藥劑師李成章預計，約一成人會使用藥物送遞，有助縮減整體等藥時間。當局預計，於6月初擴展服務範圍至其他港島西及九龍東醫院聯網專科門診，並於今年內擴展至其他醫院聯網專科門診。
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