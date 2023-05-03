政府成立全運會港賽區籌委會陳國基擔任主席

特區政府宣佈，成立第15屆全國運動會香港特區賽區籌備委員會（香港賽區籌委會），籌劃於2025年由粵港澳三地，聯合承辦的第15屆全國運動會（全運會），以及全國第12屆殘疾人運動會（殘運會）暨第9屆特殊奧林匹克運動會（特奧會）。



香港賽區籌委會昨天舉行首次會議，主席兼政務司司長陳國基表示，由粵港澳三地共同承辦全運會意義重大，是繼中國香港代表隊在東京奧運會及殘奧會的佳績後，又一項提振香港體育發展的重大舉措。他又指，特區政府獲中央政府委以重任，定必全力以赴，與廣東省政府和澳門特區政府合力舉辦，一個「簡約、安全、精采」的全運會。