土拓署去年就在粉嶺高球場建屋提交環評報告，被質疑「錯漏百出」，當時環諮會暫緩通過，要求更多補充資料。環諮會昨開會討論補充資料，經2小時會議，認為8份補充資料中，有2份未達要求，包括建屋佈局及古墳處理。
多名委員批評署方原封不動交資料，令人失望，並質疑部份社區設施，如特殊學校是否必須興建。有委員指，林地生態價值高，若然斬去，補種也未能彌補。為此，環諮會建議環保署署長審批報告時，要修改房屋佈局圖設計。至於古墳，環諮會主席查逸超透露，政府聯絡上古墳後人，會尊重對方意願，看是否原地保留。
此外，即使環諮會指雀鳥、飛蛾等6份資料大致符合要求，但新委員何敬豐質疑，署方只發現28種飛蛾，但哥爾夫球會在同一時段錄得323種。漁護署官員解釋，球會是「地氈式搜索」，找出所有物種，但生態報告只抽樣便合乎標準，強調兩者目的不同。環諮會今年初換屆，20名成員中有12人屬新任。新委員蘇祐安建議實地視察，形容只看報告難掌握實情。
關注團體批當局無交足功課
環保署署長收到土拓署提交的補充資料後，會一併考慮公眾及環諮會意見，30日內決定是否批准環評報告。查逸超形容，如當局沒接納意見，會感到失望，又指「這個位置重要性遠超於房屋的意義、遠超環境意義，有古蹟意義，有體育、國際性意義，是有香港競爭性意義，這些亦不是環諮會可管到。」
香港哥爾夫球會表示極度遺憾，指土拓署的補充資料未能解答問題。球會認為，環評報告存在嚴重和實質性錯漏，未能扭轉報告嚴重不足和不可接受的情況，擔心若報告獲接納，將為香港的環評工作打開極差先例，及帶來不可逆轉的生態影響。
原支持收地的本土研究社成員黃肇鴻說：「明明在建屋佈局上有很多空間作調整，好像無交足功課……令公眾感覺，究竟政府是否真的有心做？」反對收地的高爾夫大聯盟發言人劉家樂指：「這證明該處根本不適合用來建屋，政府必須要承認這一點，懸崖勒馬。」他又指，高球場有過百年歷史，拆掉會造成不可逆轉的損失，而保留高球場，可舉辦國際賽事，有效宣傳香港、提升國際地位。