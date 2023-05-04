■政府的發展建議方案內，包括有不少氏族墳墓。

粉嶺高球場部份用地租期於8月屆滿，政府擬收回9公頃建屋，但土拓署去年的環評報告「闖關」不成，被環諮會要求補交資料。環諮會昨開會，指林地及古墓2項資料未達要求，多位委員更批評署方原封不動交資料，令人失望，補充資料未能過關。原本支持收地的團體質疑當局「無交足功課」，令公眾感到「政府是否真的有心（收地建屋）？」土拓署去年就在粉嶺高球場建屋提交環評報告，被質疑「錯漏百出」，當時環諮會暫緩通過，要求更多補充資料。環諮會昨開會討論補充資料，經2小時會議，認為8份補充資料中，有2份未達要求，包括建屋佈局及古墳處理。多名委員批評署方原封不動交資料，令人失望，並質疑部份社區設施，如特殊學校是否必須興建。有委員指，林地生態價值高，若然斬去，補種也未能彌補。為此，環諮會建議環保署署長審批報告時，要修改房屋佈局圖設計。至於古墳，環諮會主席查逸超透露，政府聯絡上古墳後人，會尊重對方意願，看是否原地保留。此外，即使環諮會指雀鳥、飛蛾等6份資料大致符合要求，但新委員何敬豐質疑，署方只發現28種飛蛾，但哥爾夫球會在同一時段錄得323種。漁護署官員解釋，球會是「地氈式搜索」，找出所有物種，但生態報告只抽樣便合乎標準，強調兩者目的不同。環諮會今年初換屆，20名成員中有12人屬新任。新委員蘇祐安建議實地視察，形容只看報告難掌握實情。關注團體批當局無交足功課環保署署長收到土拓署提交的補充資料後，會一併考慮公眾及環諮會意見，30日內決定是否批准環評報告。查逸超形容，如當局沒接納意見，會感到失望，又指「這個位置重要性遠超於房屋的意義、遠超環境意義，有古蹟意義，有體育、國際性意義，是有香港競爭性意義，這些亦不是環諮會可管到。」香港哥爾夫球會表示極度遺憾，指土拓署的補充資料未能解答問題。球會認為，環評報告存在嚴重和實質性錯漏，未能扭轉報告嚴重不足和不可接受的情況，擔心若報告獲接納，將為香港的環評工作打開極差先例，及帶來不可逆轉的生態影響。原支持收地的本土研究社成員黃肇鴻說：「明明在建屋佈局上有很多空間作調整，好像無交足功課……令公眾感覺，究竟政府是否真的有心做？」反對收地的高爾夫大聯盟發言人劉家樂指：「這證明該處根本不適合用來建屋，政府必須要承認這一點，懸崖勒馬。」他又指，高球場有過百年歷史，拆掉會造成不可逆轉的損失，而保留高球場，可舉辦國際賽事，有效宣傳香港、提升國際地位。