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英國老師推介 10本必讀的英國兒童文學

2023-05-04 列印
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        很多英國本地孩子已經在小學甚至幼稚園已經開始接觸英國兒童文學，指的是專門為兒童寫作的文學作品，它包括圖畫書、章節書、中級讀物和青少年小說。想小孩加強英文能力及閱讀能力，不妨參考在Leo 老師的推介。
        詳情：https://bit.ly/3LrukAx
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