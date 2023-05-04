陳易希開發通訊App加入ChatGPT功能

人工智能聊天機械人ChatGPT風靡全球，「星之子」陳易希（見圖）在其開發的即時通訊軟件加入原生人工智能聊天機械人Talk+GPT，為全港首個有這技術的通訊軟件，供用戶免費使用，毋須翻牆。



現設使用限額，每日最多可答覆20個問題。陳易希指市面上並未有結合AI的通訊軟件，若AI可參與群組討論，即時提供所需資訊，甚至幫忙總結發言，相信能提升工作效果。公司將繼續研發，包括將設計軟件機械人，協助企業自動回答客戶問題、又或回答圖像的問題，甚至使用者能透過語音錄音，由機械人以語音回答相關問題等。