港媽壓力大 生活飲食失衡 及早改變習慣 提防更年期症狀

不少港媽要兼顧工作與家庭，承受莫大壓力，隨時令荷爾蒙分泌失調。

踏入更年期的婦女，因女性荷爾蒙分泌下降，容易出現骨質疏鬆、脂肪肝等問題，應及早預防。

高脂肪、高蛋白質飲食令許多女士有便秘問題，增患乳癌風險。補充益生菌有助平衡腸道微生態，紓緩便秘。

母親節將至，亦是記念媽媽辛勞照顧家庭的日子。可有想過，媽媽每天忙着處理家務，甚或兼顧上班，壓力大之餘亦難免忽視個人健康？久而久之，當日後步入更年期，女性荷爾蒙分泌減少，很容易出現骨質疏鬆、炎症、三高及不同的婦女病。梁冬陽醫生建議，婦女想減輕更年期不適，降低出現上述健康問題的機會，便應從年輕時開始保持運動習慣及注意均衡飲食。此外，近年有醫學研究指出，腸道微生態對女性荷爾蒙分泌亦有影響。梁醫生指服用益生菌有助提升免疫力，減輕脂肪肝等更年期常見的健康問題。情緒緊張 影響荷爾蒙分泌荷爾蒙影響着婦女整個生命歷程的不同時期，由經期、懷孕、更年期症狀、多種婦科問題的出現，都與荷爾蒙息息相關。梁醫生形容，身體是一個完美系統，由大腦控制腦下垂體，而腦下垂體則控制卵巢、子宮，令女性荷爾蒙周而復始地分泌。正常來說，身體會因應狀況而自我調節荷爾蒙分泌，不過當身體出現狀況或一些受外來因素刺激，導致荷爾蒙分泌失調，便會影響婦女健康。以經期失調為例，本港女性不少均為雙職母親，白天工作，晚上回家照顧子女，壓力相當沉重，情緒也較波動，更易導致問題出現。梁醫生說：「正如剛才提及，大腦影響腦下垂體，繼而影響女性器官；而影響腦部的因素有許多，情緒、壓力是其中之一。例如有些女士每到考試、轉工即出現經期紊亂，可見壓力、情緒緊張是影響荷爾蒙分泌的一大因素。」近年本地有大學研究發現，腸道菌叢與大腦活動有關，多吃益生菌有助抗壓。儘管有關研究有待更多數據證實，不過對於一眾處於高壓水平的媽媽而言，或有助處理壓力，減低對荷爾蒙分泌的影響。排便問題 增患乳癌風險梁醫生續指，有研究顯示腸道微生態失衡可能會令脂肪、膽固醇積聚。另有研究發現，女性每星期的大便次數少於一至兩次，會在體內積聚脂肪、代謝廢物，增加罹患乳癌或乳腺增生的風險。雖然有關研究尚少，但梁醫生強調這已成為一種現象，女士們必須小心。事實上，高脂肪、高蛋白質飲食難以消化，加上壓力大、運動量少，令許多女士有便秘問題。「有些家庭主婦為免浪費，經常將孩子吃剩的食物吃掉，變相『食多咗』，但又缺乏運動，令腸道蠕動放緩。在腸道微生態失衡的情況下，便秘機會驟然增加。」要解決便秘問題同時降低患癌風險，梁醫生建議女士們應改變生活習慣，包括多運動，多吃蔬菜，並要減少進食粥粉麵粉和麵包；尤其麵包多塗上牛油，會減慢腸道蠕動，增加膽固醇。此外，補充益生菌亦有助平衡腸道微生態，紓緩便秘情況。平衡腸道微生態 避免脂肪肝問題事實上，保持均衡飲食及適量運動的習慣，不僅對繁忙的年輕媽媽有好處，對緩解女性更年期症狀也有幫助。以骨質疏鬆問題為例，女士比男士更明顯。梁醫生解釋，由於女性比男性早踏入更年期，加上更年期後女性荷爾蒙分泌迅速下降，所以女士們最好在三十五歲的骨質高峰期開始，保持運動習慣、補充鈣質，猶如為將來儲蓄，待更年期後減慢骨質「消耗」。梁醫生並提醒，更年期後的脂肪代謝也會減慢，患脂肪肝的機會亦會增加。而本地大學的研究指服用益生菌能幫助排清宿便、保持腸道健康、改善新陳代謝，以減少脂肪和膽固醇積聚。「保持好腸道微生態平衡，可提升免疫力，保持大便通暢、有助避免婦科炎症和脂肪肝問題，對整體健康也好。」