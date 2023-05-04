鏞記酒家探索八十年經典奧秘 傳承粵菜真味 保育本地文化

60周年─禮賓府舉行慈善活動。

年輕副線「鏞鏞．藝嚐館」，以時尚跳脫風格，展現正宗粵菜真味。

1998年鏞記承辦金庸先生在台灣舉辦之「射鵰英雄宴」。

「我喜歡酒家熱鬧的感覺，這裏是社會的縮影，有熟悉的人物事情，偶然見到幾位久未謀面的舊朋友，大家又可聚在一起話當年。」這句話出自鏞記酒家創辦人甘穗煇，一說就是幾十年。由一個售賣燒味的小小大牌檔，到成為享譽國際的粵式食府，廣獲各地傳媒報導，一路走來，鏞記的背後又有多少故事呢？甘穗煇早於十六歲便投身飲食行業，因其燒臘技巧出眾，更自創出獨門燒鵝秘方，因而被冠上「燒鵝煇」的稱號。他早於1936年便在廣源西街開辦燒味檔，1942年遷入永樂街地舖，取名「鏞記飯店」，開始了他的「燒鵝王國」。屢獲殊榮 名聞遐邇兩年後，鏞記酒家遷移至石板街，推出多款正宗粵菜除令本地老饕垂涎三尺，更俘虜了不少訪港旅客的味蕾，他們在上飛機前都不忘外帶鏞記炭燒燒鵝做伴手禮，回國與親朋好友分享美味，「飛天燒鵝」自此聲名鵲起，更列入當年民眾票選的具香港代表性的十大手信之一。六十年代開始，甘先生繼續擴大營業，在威靈頓街購入多個相連舖位，擴建成今日的鏞記大廈。鏞記雖有「富豪飯堂」之稱，但除吸引名人捧場外，不少中環上班族亦是鏞記「常客」。1968年，鏞記獲美國財富雜誌頒為「世界十五大最佳食府」，也是當年唯一一間獲頒此獎項的粵式食府，及後多年，酒家獲頒授過百獎項，躍身成為國際認可的頂尖食府，也在香港本地飲食文化歷程中佔據着獨特地位。初心不改 追求永續經過多年的歷練和歲月洗禮，鏞記已踏入第八十個年頭。負責主理酒家的第三代傳人初心不改，繼續秉承創辦人一貫的作風，致力保留本地傳統飲食文化，弘揚正宗粵菜真味。在2020年的酒家翻新工程中，鏞記並沒有為迎合時尚而盲目地隨波逐流，反而是把香港舊情懷融入當代美學。項目保留了昔日的龍鳳大禮堂、金漆招牌、王羲之像及鵝池等，務求令客人在品味正宗粵菜之餘，更可以置身充滿歷史感的氛圍，感受不同年代的氣息。一間公司的永續，創新及緊貼潮流是不可缺的，但固有的核心價值及保存的經典怎也無法取代。作為一家食府，鏞記酒家一貫堅守以誠待客，運用優質食材、精湛手藝為顧客炮製出正宗粵菜，同時亦深明保育本地文化及歷史可以賦予公司軟實力，讓鏞記走得更遠，也可以更自豪地代表香港，「說好香港」！