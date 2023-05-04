立會通過《預算案》 財爺：商旅客反彈

立法會昨以82票贊成、1票棄權，三讀通過新一份《財政預算案》。財政司司長陳茂波（圖）表示，預算案預測全年經濟增長達到3.5至5.5%，若外圍政治經濟形勢沒有惡化，有信心增長幅度可靠近較高水平。



陳茂波指出，過去幾個月，香港接待很多國際及內地團，以及商務代表，形容整體氣氛積極，估計今年來港的旅客及商務客會多。預算案預測全年經濟增長達3.5至5.5%，政府經濟顧問正檢視，預料5月中公佈更新數字，有信心增長幅度，可靠近較高水平。



社福界議員狄志遠因不滿削減業界開支，而投棄權票。勞工及福利局局長孫玉菡說，社福開支不減反增，今年度更增約150億，是節流減省得來的50倍。