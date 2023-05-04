昂坪360屹立香港16載 創造獨特難忘旅遊體驗 著名品牌享譽國際

昂坪360全新全景纜車Crystal+耀目登場。

昂坪360於2022年再度全力支持由商業電台舉辦的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎》，於昂坪市集舉行記者會。

香港盲人輔導會三位展能藝術家將自己創作的作品，製作成五個NFT並於Artzioneer線上平台發佈。

乘搭「昂坪360」纜車將大嶼山的迷人景觀一覽無遺，結合昂坪市集，加上推出於法國及意大利研製的「全景纜車Crystal+」，大大提升賓客的旅遊體驗。「昂坪360」是香港獨一無二的旅遊品牌，創立16年，享譽國際，吸引大批外地及本地旅客到訪，為賓客留下獨特的旅遊回憶。全景纜車 Crystal+亮麗登場隨着新冠疫情漸遠，昂坪360於去年12月隆重推出全新「全景纜車 Crystal+」，車廂四面及底部均採用全透明特製強化玻璃，相信是全球同類型車廂中擁有最大車廂空間的纜車。賓客置身近乎全透明的纜車車廂，猶如凌空飛越群山大海般，360度全方位飽覽大嶼山美景。昂坪360團隊邀請了灸手可熱的藝人，包括林明禎、魏浚笙、歌手鄭欣宜及馮允謙為全景纜車宣傳。項目推出後，載客量一直維持高企，成功吸引旅客到訪。全景纜車的數目由最初7部增至現時10部，為賓客提供最廣闊的視覺享受。香港已全速邁向復常路，昂坪360作為本港獨有的旅遊景點，是旅遊業復甦的重要一環，我們將繼續竭力為賓客創造難忘的旅遊體驗，為本港經濟注入活力。打造全方位貼心創意兼備活動能贏得旅客喜愛，關鍵在於昂坪360一直致力為旅客提供獨特而貼心的旅遊體驗。昂坪360按季節舉辦不同類型的創新活動，如於去年6月至7月與初創公司合辦夏季限定的「元宇宙初體驗」，融合線上線下互動體驗；於9月舉辦秋日花燈祭，讓賓客在昂坪市集的古色古香氛圍下歡度佳節；10月與日本著名文具品牌Fueki漿糊仔首度聯乘，打造經典文具珍藏展覽。多個創意活動均成功吸引不同年齡層的賓客到訪，締造旅遊與零售雙贏局面。憑藉多個極具創意的突破性項目和主題活動，昂坪360去年於多項國際和本地市場營銷盛事中榮獲驕人成績，連續兩年打破歷年紀錄，肯定了昂坪360團隊在市場營銷及公關宣傳上所作的努力。技術維修安全可靠「昂坪360」採用的是世界少數的雙纜索循環纜車系統，也是亞洲最大型的架空雙纜索纜車系統，可接載旅客往返大嶼山昂坪與東涌地區，讓旅客能瞬間遠離繁囂鬧市，置身於充滿自然及佛門氣息之地，更可在約25分鐘的纜車旅程中，欣賞北大嶼郊野公園的自然生態、東涌灣和香港國際機場的遼闊美景。為提供安全可靠的纜車服務，「昂坪360」投放大量資源在保養及維修纜車，並採用預防性系統維修方案。除了每天安排專業團隊監察纜車系統的運作，每年亦會定期進行詳細的檢測及保養工程，令昂坪纜車於2022年的平均可靠度高達99.97%，創出歷年之冠的佳績。