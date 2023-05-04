何永賢

發展局局長甯漢豪指，本港未來人口或會向高處走，而影響房屋單位需求的家庭住戶數目，隨着小家庭趨勢而預計上升，需多管齊下增加土地供應；北部都會區和交椅洲人工島，擔當非常重要角色。何永賢：毋須調整樓市辣招另外，房屋局局何永賢則指，興建簡約公屋，配合過渡性房屋，料能改變劏房市場的生態。但她表明，考慮私樓市場多方因素後，毋須調整樓市「辣招」。