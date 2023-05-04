麥美娟不認同委任區議員「不接地氣」

區議會改革方案出爐，委任、間選與直選議員比例成討論焦點之一。民政及青年事務局局長麥美娟不認同委任區議員是「不接地氣」，曾任區議員多年的她指，有直選區議員不開辦事處或辦事處不開門，或3個月只開15分鐘會。



麥美娟表示，過去見過最少3名直選區議員，在3個月內只出席15分鐘會議，「就咁樣過咗幾年」，她說，加入履職監察機制及量化行為指引，包括會議出席率、恆常會見市民次數等，確保區議員履行職責。