AI養蟹突破了傳統海上養殖的框框。身為公司首席執行官廖偉文透露，公司計劃明年開放給市民領養螃蟹，屆時採用NFC身份識別技術，確保領養人所養的蟹，不會被人偷龍轉鳳。廖說，被領養的蟹會獨居，領養人可選擇每日自動或手動模式，向「自家蟹」餵魚、蜆肉等，各種糧食收費不同。領養人可透過手機實時觀察領養蟹的生長情況，並可將其取走。



廖偉文本身是一家著名食蟹店的負責人，其一間店每天消耗近500隻蟹，隨著過度捕撈和海水污染等問題，採購蟹的成本愈來愈貴，而市面上充斥「病蟹」，故他希望透過科技養殖，於兩年內達到自給自足。為何重點養殖軟殼蟹，他指出，有鑑於甚少小童和長者吃蟹，他希望推出軟殼蟹，讓長幼食客無剝殼之憂，從而擴大客源和收益。