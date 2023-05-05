青年團體促政府推「首置免息貸款」

天文學家首次捕捉到一顆垂死的類太陽恆星，在短時間內將一顆行星吞噬的過程，這可能也預示了地球最終將被太陽吞噬的命運。智利的雙子星天文台捕捉到這個距離地球1.2萬光年的現象，該顆垂死的類太陽恆星已存在10...

2023-05-05