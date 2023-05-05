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青年團體促政府推「首置免息貸款」

2023-05-05 列印
■關注青年住屋聯席公佈「香港青年住屋期望2023」意見調查。
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關注青年住屋聯席公佈「香港青年住屋期望2023」意見調查，近8成受訪者最希望政府能提供免息貸款計劃，近半數認為，儲首期要10年以上。聯席促請政府研究推出「首置免息貸款」先導計劃，並制定適量名額，及推出更多居屋單位。
近半受訪者：儲首期要10年以上

團體邀請年齡介乎至18至45歲的受訪者填寫問卷，收回400份。結果顯示，受訪者認為置業相當重要，但能否成功置業的信心卻較低。對於住屋政策，近8成受訪者最希望，政府能提供「免息貸款計劃」。有近半受訪者則認為，要花10年以上儲首期。

聯席促請當局研究推出「首置免息貸款」先導計劃，制定約1000個名額，協助首置人士達成置業夢想；亦建議政府推出更多居屋單位，同時提高青年及單身人士的配額。
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