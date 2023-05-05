土地共享先導計劃延長申請期一年

發展局昨公佈，土地共享先導計劃按原有框架和規定，延長申請期一年至2024年5月5日，有助項目的倡議人，擬備申請所需的資料提交。先導計劃於2020年5月6日推出，至今接獲5宗申請。



發展局指出，延長申請期是考慮到現時有若干潛在項目的倡議人，正積極就其初步方案，與土地共享辦事處洽談，略為延長申請期有助項目的倡議人，擬備申請所需的資料並正式提交。發展局局長甯漢豪說，政府願意考慮在基建及其他配套配合，如私人土地業權人不及時按先導計劃提出申請，難以達到協助於短中期增加公營房屋的目標。



先導計劃於2020年5月6日推出，至今接獲5宗申請。3宗已獲原則性同意的申請，分別位於元朗和大埔區，預計提供合共約2.1萬個房屋單位，當中包括約1.5萬個公營房屋單位。