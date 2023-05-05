美國再加息0.25厘 港多間銀行同步加P

■本港多間主要銀行再上調P八分一厘。

美國聯儲局宣佈再加息0.25厘，符合市場預期，未來或暫停進一步加息。滙豐、恒生和中銀香港等多間銀行，時隔4個多月再上調港元最優惠利率（P）八分一厘，同時將港元儲蓄存款戶口利率調高八分一厘。加P加重供樓人士負擔，按揭700萬元、供30年的業主，每月要多供約560元。美國聯儲局宣佈加息0.25厘，聯邦基金利率升至5-5.25厘區間，為2007年以來最高水平。聯儲局的聲明刪去暗示進一步加息的措辭，主席鮑威爾指，聯邦公開市場委員會曾討論暫停加息，但會議未有明確決定，還需要更多數據判斷，但認為「正接近甚至可能」已達終點，未來或暫停一段時間，並逐次會議評估。港利率調高八分一厘金管局上調基本利率0.25厘至5.5厘。本港多間主要銀行再上調P八分一厘。滙豐、恒生和中銀香港相繼宣佈，最優惠利率由年利率5.625厘，調高至5.75厘。滙豐和恒生今日起生效。中銀下周一生效。渣打香港及東亞則由5.875厘調升至6厘，下周一生效。此外，各間銀行的港元儲蓄存款戶口利率亦調高八分一厘。據滙豐按揭計算機，如貸款700萬，還款期30年，每月多供約560元。金管局總裁余偉文表示，美國加息不會對香港的貨幣及金融穩定構成影響，並預料港元拆息可能持續攀升，建議市民管理好利率風險。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣預計，港銀是次跟隨加P屬預期之內，加幅0.125厘影響相對溫和，而且近日大型銀行上調按揭現金回贈至2.5%，如選用高成數按揭計劃更可高達2.6%，是歷來的新高水平，相信足以抵銷加息的影響。