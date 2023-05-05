BNO「5+1」移民 將延續至2025年

英國前年開放「5+1」移民計劃，容許持BNO港人移民當地，其後進一步放寬至持有人1997年7月1日或之後所生的子女。有媒體引述英國駐港澳總領事戴偉紳（Brian Davidson）指，相關政策至少延續至2025年。



戴偉紳強調：「這是英國政府的承諾，現時沒有討論過要改變這一承諾。」根據英國內政部文件，該移民政策2025年需要檢視。戴偉紳指，之後是否繼續，就不能確定。 戴偉紳被問到對於有聲音指移民計劃導致香港人才流失，他則表示不同意有關說法。